7/9下午四點半左右

韓粉說:沒水可玩

高雄鳳山五甲地區昨日下大雨，有韓粉在「李四川後援會」秀出多段影片，嘩啦啦的雨聲可看出雨量不小，該位韓粉問綠媒報「高雄多處淹水，到底那裡淹，沒圖沒真相?」最後一段影片她踏在馬路上嘆「沒水可玩」。去年8月底鳳山暴雨，積水超過半個輪胎高，車輛經過猶如海浪一樣。有網友笑，韓國瑜是不是粉碎了綠粉想住「威尼斯」的夢想。

有韓粉在「李四川後援會」秀出多段影片，分別是9日凌晨三點的高雄鳳山五甲地區，以及9日下午4點的鳳山五甲道路，嘩啦啦的雨聲可看出雨量不小，最後一段影片是清爽沒積水的路面，她感嘆「沒水可玩」。該位網友說「7/9高雄鳳山五甲地區，雨勢算不小，綠媒報高雄多處淹水，到底那裡淹，沒圖沒真相」。

回顧去年8月底雨炸高雄，當時的鳳山五甲被媒體報導，路面積水大約有半個輪胎高，車輛通過水面就跟海浪一樣。

網友們留言「還記得去年823警車水上漂」、「市民家中的損失...警方的車輛設備損失...我倒是覺得...很多人是不是已經是受虐狂啊」、「沒淹水, 綠的會抓狂!」、「綠色媒體就算作假NCC也不會出聲」、「一名網友說仁武區淹水，在地阿鴻去查證，並沒有，市府真的該對亂po網友提告」、「可惡的韓市長 還我水都 還我坑坑樂」、「說實話啦 雨下這麼大 在高雄還不淹水就真的很過分了 韓市長你是要把菊花的大餅臉打成大鍋巴才甘願嗎？」

有人說下雨回家不用繞路真好「爆炸頭，金害ㄟ，呼嚨市民這麼多年，每逢下大雨，家具、 車輛毀損，繞來繞去才能到家，今年再大的雨，直接騎到家就行了，突然懂了，原來高雄，是可以不用淹水的，換了人就不淹了！ 淹水是人的問題！唯一支持韓國瑜！李副市長四川加油！」

(中時電子報)