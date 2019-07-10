國民黨總統初選陷入內亂困境，今早參選人之一的朱立倫被問到，若最後是由韓國瑜或郭台銘出線，國民黨有能力去吸納另一方的支持者嗎？他直言，客觀的說目前很困難，這是國民黨最值得擔憂的事，這同時也會讓北市長柯文哲有可趁之機；他透露，目前初選民調狀況是「三位都領先蔡英文」，7月15日之後一定要團結，大家都是隊友不是對手，真正對手只有一個就是蔡英文。

朱立倫今早接受飛碟電台專訪，被問到國民黨總統初選支持度的起伏問題時表示，目前三位對比蔡英文都是領先的，但回顧過去半年，國民黨是「該贏的時候大都贏，該輸的時候大家都輸」，像是先前國民黨內鬥情況嚴重時就都輸，民進黨總統初選時也輸，但現在是都贏。只是，就他個人而言，因為他的支持者是中間選民，相對理性，所以在這部分確實相對吃虧一點。

被問到既然如此，為何仍堅持佛系打法？朱立倫說，台灣需要走向極端嗎？需要民粹嗎？只要喊喊口號嗎？他的堅持是20年來都如此，所以為何民進黨這次最怕朱立倫，因為抓不到他的黑資料，題庫也已經空了，「我不會爆衝也不會暴跌」。

朱立倫進一步說，黨內初選期間不是故意要提郭台銘，而是自己本身就是個「數字控」，對於郭台銘所謂的0到6歲國家養就是必須反駁，理由在於第一，少子化當然重要，但他不能接受動不動就說國家養，變成社會主義福利國家，政府是應該在不同情況以不同方式進行照顧，就像有錢人想找家庭保姆、念私立幼稚園，政府幹嘛補助？但若是中低收入濟弱扶清當然沒問題。

朱立倫強調，「我已經告訴你（郭台銘）問題，你還回罵，說不用六大基金，可改用其它特種基金，問題是，你臺大校務基金可以用嗎，臺大醫療基金可以嗎，觀光發展基金可以用嗎？」「我認為應該要有人提醒他，結果他還很淘氣的說當上總統可以修法，但有些事不適宜修法的。」

對於藍軍內戰強烈、分裂情緒濃厚，朱立倫說，他一再呼籲大家是隊友不是對手，但這段過程衝突與對立已非常嚴重，尤其是最近常聽到的「非誰不投」，對立氣氛說實話是有蠻大影響與傷害。

至於初選結果若是韓國瑜或郭台銘出線，是否有能力吸納另外一方的支持者？朱立倫直言，客觀的說目前很困難，這是國民黨最值得擔憂的事，如果這樣就會給柯文哲有可趁之機，稍有分裂，柯文哲機會就來了；相反的，只要是藍綠對決，柯文哲就沒有了，所以民進黨在這中間一定會努力破壞，包括這次國民黨初選民調，民進黨一定會發動。

(中時 )