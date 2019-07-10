鴻海前董事長郭台銘拋出「0到6歲國家養」育兒政見，台北市長柯文哲昨在臉書發文暗酸「選舉支票要開很容易，但是有行政經驗的人就知道，要實現沒那麼簡單」，頗有互別苗頭之意。對此，柯文哲今受訪稱，他們在搞初選，他都沒有仔細再看，我們還是每天做我們自己的事。

柯文哲表示，完全國家養不太可能，哪有那麼多錢，不過透過一種公私協力，怎麼去合作降低年輕父母的負擔，這比較實際可行，大概我們台北市政府對0到6歲比較清楚的政策，大概下禮拜會公布。

由於PO內容指「有行政經驗的人就知道，要實現沒那麼簡單」，被外界認為針對性十足。柯稱，不會啦，其實老實講，他們在搞初選我都沒有仔細再看，每天還是做我們自己的事。

媒體詢問國家養跟國家幫你養的差別在哪？柯說，如果全部給國家去負擔，應也沒那麼多預算，但是透過補助降低年輕父母的負擔，這倒是真的可行，幼稚園現在是抽到公幼試3500元，私幼在台北市大概1萬1起跳，目標是把很多私幼轉成台北版的非營利幼稚園，大概4500還差1千，一個月差1千元，大概還可以忍受。

由於國民黨正值民調初選期間，媒體詢問郭沒規畫就提出「0到6歲國家養」是否是空頭支票？柯則尷尬笑說「下一題」。

至於是否會排斥跟郭合作？ 柯文哲說，朋友要多敵人要少，合作有很多種合作，所以這要怎麼講也不曉得。媒體追問若郭要柯挺他選總統？柯尷尬說「再說吧，人家還在初選欸！」

(中時 )