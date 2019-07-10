美國國務院8日批准售台戰車及防空飛彈與相關設備與支援，對此，國務院發言人歐塔加斯表示，對台軍售是基於台灣關係法，這項法律要求美方協助台灣維持自我防衛能力，而美方對台的三公報與一中政策並未改變。

據中央社報導，歐塔加斯（Morgan Ortagus）9日在例行記者會對於對台軍售時表示，美方對台利益，特別是對台軍售方面，是為促進台海兩岸與區域和平及穩定，美方長期以來基於美中三公報與台灣關係法的一中政策不變。

她並指出，國務院知會國會對台軍售案是遵守台灣關係法規定，這項法律要求美方協助台灣維持自我防衛能力。歐塔加斯也再次重申，美方一中政策不變。

美國國務院8日宣布批准兩項對台軍售，分別是共108輛M1A2T艾布蘭戰車（Abrams）及250枚可攜式刺針防空飛彈（Stinger Missiles）相關設備，總額約22億美元，並已知會國會，國會將有30天時間表達意見。這也是川普政府第4次對台灣軍售。

紐約時報報導，華府選擇在蔡英文總統出訪友邦並過境美國前夕批准對台軍售，此時美中關係正深受貿易戰與科技供應鏈脫鉤考驗，華府與北京關係恐進一步惡化，但也提升台灣嚇阻共軍進犯的能力。

對於此批軍售案，中國大陸外交部發言人耿爽則在例行記者會表達不滿，指北京已向美方提出嚴正交涉，敦促美方立即撤銷對台軍售計畫，「以免對中美關係與台海和平穩定造成進一步損害」；對於蔡英文總統過境美國，耿爽表示，中方敦促美方恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，不允許蔡總統過境，並說北京已就此向美方表達關切，提出嚴正交涉。

(中時電子報)