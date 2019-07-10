今夏自由市場出現一種怪異現象，那就是球員私下組成陣線，導致擁有超級巨星的球隊強者恆強，而損失大咖球星的球隊則變成積弱不振，目前傳出NBA各球隊將召開緊急會議，討論如何解決這種球星抱團的行為。

自由市場尚未開啟前，鵜鶘就以無奈的點頭將「一眉哥」安東尼戴維斯交易至湖人，獲得朗佐鮑爾、英格拉姆等多位好手，湖人組成詹姆斯與安東尼戴維斯兩大超級巨星陣容。

緊接著自由市場第一天杜蘭特宣布與厄文攜手投奔籃網的懷抱，這顆猶如核彈的消息讓整個自由市場亂了陣腳，光是第一天的交易金額就超過了30億美元，打亂了不少球隊和球員的決定，瘋狂的買進與賣出。

原本自由市場的大魚在第一天就瞬間被捕撈一空，只剩下剛幫助暴龍奪得隊史第一座總冠軍，個人獲得FMVP的里歐納德，而當眾人都認為里歐納德有可能選擇加入詹姆斯與安東尼戴維斯所屬的湖人時，「可愛」團隊卻逆向操作，成功遊說了保羅喬治，導致雷霆不得不將他交易出去，讓里歐納德和保羅喬治在跌破所有專家的眼鏡中連袂駕臨快艇。

今夏自由市場上球星的團抱行為製造出籃網、湖人與快艇三隻超級巨獸，同時也徹底將灰熊、雷霆等隊打入無底深淵。

現在又傳出雷霆再獲得快艇5個未來首輪選秀權，金塊2020年首輪選秀權之後，未來7年內手握13個首輪選秀權，在重建路上幾乎無人能敵，但球隊重建這條漫長道路並非光靠菜鳥們能撐得起來，因此各隊老闆在深知此風不可漲的情況下決定召開緊急會議，並且和NBA總裁席爾瓦討論如何解決，否則未來的NBA球賽將變得毫無懸念的大屠殺，勢必會嚴重NBA的發展。

(中時電子報)