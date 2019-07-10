台東專科學校文創科學生以海廢浮球為素材進行創作。（莊哲權翻攝）

台東縣環境教育中心在蘭嶼號召當地居民一同淨灘時，收集了100多公斤、總計400多顆的廢浮球，這些浮球成了台東專科學校文化創意設計科的創作素材，在學生的巧思下，賦予藝術新生命，也希望能喚起民眾對海漂垃圾的重視。

台東縣環保局所屬環境教育中心辦理由環保署補助的淨灘及「多背1公斤」環境行動，在淨灘時清出400多顆大大小小、重達100多公斤的漁業廢棄物浮球，由離島遊客協助帶回富岡漁港，再交由台東專科學校文創系師生進行海廢創。

5組作品主題包括椰子蟹想回家、蛙底家、堅強綠蠵龜、變種鬼頭刀、嘟嘟（蘭嶼角鴞） ，達到循環再生，在學生的巧手下賦予廢浮球新生命，達到循環再生，也探討海漂垃圾對環境造成的影響，即日起至9月在桃園國際機場出境處展示。

環保局表示，海洋廢棄物是全球共同面臨的議題，為了減少離島的垃圾對於環境造成的負擔，許多店家及民宿業者，都響應由台東縣環境保局所推動的「離島多背1公斤，離島環境亮晶晶」活動，呼籲民眾以友善旅遊方式，為離島留下純淨海洋。

(中時 )