Voda Swim 慶祝每個妳 形象影片

打破美的單一框架，沒有人可以定義妳的模樣 ! Voda Swim今年以「Voda Power」的品牌精神，推出全新形象影片「慶祝每個妳CelebrateYou」，號召不同身形，不同膚色，不同樣貌且具有影響力的女性，包括時尚名人莫莉、全方位藝人Amanda、刺青部落客百勒絲、潮流雙胞胎Rynhan ＆ Qinhan，以及人氣KOL V，以顛覆傳統且具爆發力的內容，翻轉社會對女性穿著比基尼的刻板印象，鼓勵所有人勇敢撕掉標籤，重新捍衛身體自主權和自我信念。

邀齊各界魅力女性，鼓勵突破美的傳統框架，Voda Swim表示，透過這支全新形象影片，希望帶給女性不同以往的品牌印象，並藉由六位不同身材曲線的女性穿著不同色系的比基尼，傳達Voda For Everyone適合每一位不同身型的女孩，發現自己個人的曲線美，引領全新的社會價值觀。

這次影片更邀請網路超高人氣時尚部落客莫莉獨挑大樑，從企劃發想、執行到製作，全由莫莉一手包辦。莫莉開心地說：「很感謝Voda Swim給我這個機會企劃一支如此充滿女性力量的品牌影片，雙方的理念十分契合，期盼透過影片的力量，帶給所有女性奮力撕掉身上不公平標籤的勇氣。」

影片中，充斥各式最強烈、最直視的拍攝手法，從女性大吃美式披薩、義大利麵飛揚，以及麵粉瘋灑等近距離衝擊式特寫畫面，讓觀者驚嘆之餘，更同步引起深沉的反思，社會上「各種不平標籤」，是否囚禁了女性的自我，更阻礙女展現真實又獨特的個人魅力。

Voda Swim 全新形象影片一開場就出現佈滿外貌歧視言語的大型背板牆，上面大寫著各種社會對女性的不公平的批評與定位：死胖妹、胸大無腦、白才是美、性感=騷，各種對女性不公平，且阻礙個人發展的標籤與說法，在一群充滿魅力的女性面前，一一被撕破，以此展現每個女性都應該撕掉身上被他人貼上的不公平標籤，勇敢展現自我，慶祝每一個獨特的自己。

Voda Swim表示，身為全球比基尼的領導品牌，在2019年的盛夏，邀集了社群媒體上各擁Follower、各有特色，各顯風格的意見領袖，莫莉、Amanda、百勒絲、Rynhan ＆ Qinhan，以及V共襄盛舉，以她們獨有的動人自信和個人風格，為所有女性做了最完美的示範，宣告社會上所謂的標準美女跟普世價值，只是人們既定且狹隘的審美觀和標籤，鼓勵每位女性都該有自己專屬的外型與風格，每個獨特的妳都值得慶祝。

(中時 )