國民黨民調7月8日起開跑，不少消息指向「第一名大勝第二名」，也讓外界揣測高雄市長韓國瑜將代表出線。此消息也讓「韓黑」崩潰，散播韓的高民調都是民進黨刻意「灌票」而來。前行政院發言人、傳播學者胡幼偉提4大分析，直言這是不可能的，更酸：「政治的花花腸子，是瞞不過明眼人的啊！」

胡幼偉在臉書發文，表示有人信誓旦旦說國民黨初選民調，民進黨一定會操作「灌票」給特定候選人，4大原因讓他認為不可能：

1、5家民調公司在7天內，每家最多也就能完成三千多份有效問卷電訪（一般一千份出頭也要做3天才能弄完），3000多份，裡面扣掉5位參選人的鐵粉和柯文哲的支持者後，還能有多少綠營受訪者接到電話？能「灌」嗎？小水滴幾滴送給國民黨或許有可能，大規模「灌」？很抱歉，就沒那麼多綠的會接到電話！

2、就算是有綠的要策略性搞他一下，請問，要「灌」給誰呢？所謂誰比較好打，有明確指標可供判斷，還是人言言殊呢？眾說紛紜，你叫綠的接電話者要怎麼回答？你要是綠的，你不怕亂答搞錯了嗎？

3、民進黨高層不會下這種指令給綠營選民。因15號結果揭曉後，蔡英文支持率有多少，是藏不住的資訊，一定會被揭露的。綠民若真的接電話後，都把支持對象「灌」給國民黨某參選人，導致蔡的支持度在帳面數字上崩盤，然後被藍營拿來大做宣傳，請問，你要是民進黨高層黨工，你敢這麼做嗎？你不怕被蔡懷疑是「國民黨代理人」？

4、為什麼誰會大放「民進黨會灌票給某人」的訊息呢？就是要設法壓低某人的民調支持度嘛！這不是太明顯的事情嗎？那邏輯就是要告訴你：「唉呀！民進黨覺得某人最好打啦！所以就都灌票給他嘛！讓他成為國民黨候選人，民進黨就穩贏了，所以，你們接到電話，一定不要中民進黨的計，不要支持那個人啊！」

最後，胡幼偉直言：「政治的花花腸子，是瞞不過明眼人的啊！」認為各方面分析的結果，如此謠言不攻自破。

(中時電子報)