有週刊報導移民署位在三峽的收容所，3年前發生1名印尼女子輕生，更有收容人看到該名女鬼「坐」在浴池內微笑，繪聲繪影剎有其事，移民署10日以嚴厲口吻駁斥，表示台北收容所1994年啟用至今，從未發生任何收容人輕生、意外傷亡的事故，鬧鬼傳聞完全子虛烏有。

移民署強調，收容所注重收容人情緒及安全，對收容人採取人性化管理措施，隨時留意受收容人情緒穩定，除定期由宗教及慈善團體入所辦活動、關懷外，並定期安排受收容人親友會客，各受、收容人都有專責職員照顧並協助調適生活，遇有困難及適應不良隨意處理，讓其能安心等待遣返回國。

移民署積極改善收容環境、近年來陸續強化各種軟硬體，包括增設母嬰同室、定期辦理戶外活動、法律扶助、宗教關懷、電話通信及特約醫師等，任何人一有狀況，照護員都能立刻反應、處理，週刊此次報導的輕生鬧鬼，三峽台北收容所25年來均未聽聞，因此特別提出澄清。

(中時 )