曾犯下雲林西螺果菜市場槍擊案的嫌犯陳宏宗至今仍在逃，警方10日清晨4時許掌握陳嫌出沒地點，前往嘉義縣大埔鄉地區圍捕；陳嫌見警力包圍後，仍企圖倒車衝撞逃逸，並掏槍射擊警方4槍；警方見狀後立即開槍還擊3槍，其中1槍當場擊中陳嫌頭部造成當場死亡。警方防彈盾牌被擊中，1名36歲員警遭流彈傷擊臉部，全案正由警方進一步調查中。

警方調查，陳宏宗於105年12月初在雲林西螺果菜市場與攤商發生口角，夥同1對父子朝著對方連開4槍，事後該對父子主動投案；陳嫌則四處逃亡。106年12月12日，台南玉井分局楠西分駐所員警巡邏時發現陳嫌形跡可疑，立即上前盤查；卻遭陳嫌連開5槍射擊，所幸當時員警身穿防彈衣受到輕傷。

警方指出，陳嫌生性兇殘，曾犯下多起槍擊案仍然在逃，對治安造成重大威脅。警方循線追緝終掌握陳嫌近日出沒於嘉義大埔地區；警方立即調集刑事局偵六大隊勤務人員、維安特勤隊人員、台南市警局、西螺分局等警力上山圍捕，今天清晨4時許發現疑似陳嫌所駕駛懸掛假車牌的車輛，立刻上前圍捕，並喝令其停車受檢。

警方表示，今天清晨陳宏宗見大批警力到場圍捕，仍倒車衝撞意圖突圍，並掏出手槍朝警方連續射擊3槍，子彈擊中維安人員車輛擋風玻璃，造成危安駕駛人員頭部擦傷；另2發子彈則擊中防彈盾牌。警方見陳嫌開火，先對空鳴槍無效後，即扣下板機還擊3槍，其中1發射中陳嫌頭部，陳嫌當場死亡。

警方事後在現場查獲陳嫌所使用手槍2把及子彈數發，陳嫌確切死因還有待進一步相驗釐清。刑事局偵六隊於下午14時30分，將於刑事局中部打擊中心召開記者會，說明查緝過程。

(中時 )