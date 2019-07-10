美國時間7月1日天使隊投手史卡格斯(Tyler Skaggs)驚傳驟逝消息，震驚了全美棒球界，為了向史卡格斯致敬，隊友「神鱒」卓奧特(Mike Trout)和拉史泰拉(Tommy La Stella)在明星賽披上45號球衣，且不分國聯或美聯的球員教練，左胸前都繡上寫著45的黑色布章。

明星賽前，球員在場上為史卡格斯默哀，而卓奧特為了紀念年僅27歲就驟逝的好隊友，決定穿上代表他的45號球衣，而明星賽前意外右腳脛骨骨折的天使強打拉史泰拉，雖無法參賽但也加入這個行列。

拉史泰拉明星賽前意外骨折，同樣穿著45號球衣、主著拐杖參賽。（美聯社）

「我們必須穿著他的背號，他總是告訴我他想參加明星賽，」卓奧特在受訪時表示，「他為了比賽非常努力，去年我認為他可以入選。他時不時出現在我腦海中告訴我，『嘿，這次我想和你一起。』顯然今晚他就在我身邊。」卓奧特和史卡格斯是同年被選進天使的好搭檔，同時也是很好的朋友。

「不管是對史卡格斯的妻子與家人，或是對天使隊、天使隊的家人，以及球迷來說，這是艱難的一週。想起他時是很美好的，他是最棒的孩子、偉大的隊友，是我的兄弟，當你失去一個親近的人時，這是很奇怪又艱難的感覺。」卓奧特8次入選明星賽、2次獲選明星賽MVP，在史卡格斯驟逝後，過去5場比賽他敲出了6發全壘打，卓奧特表示他是以史卡格斯的名義參賽的。

明星賽前大家為史卡格斯默哀。（路透）

大家為天使隊投手史卡格斯默哀。（路透）

(中時電子報)