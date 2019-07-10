路透社報導，美國政府9日宣布，將自即日起豁免110項涵蓋醫療器材、電子設備等大陸商品25%關稅，豁免期限將維持1年。

此次關稅解禁主要是針對2018年7月6日美國對340億美元大陸商品課徵25%關稅項目之下的商品。

此次解禁的商品包含美國醫療科技公司美敦力（Medtronic Plc）用來治療肝腫瘤的器材，該公司強調該商品並非在中國大陸製造而成。

網路安全公司帕羅奧圖網路（Palo Alto Networks）一項從大陸進口、用來控制防火牆網路設備電流的鉭質電容器零組件也在豁免名單之列。該公司強調美國並沒有生產這類零組件的替代品，同時該設備也並未涵蓋在「中國製造2025」計畫之內。

瓦里安醫療系統公司（VarianMedical Systems）旗下部分放射性治療設備也獲得關稅解禁，他們同樣強調產品難以找到替代品，加徵關稅只會對公司造成傷害，同時削弱和歐洲對手的競爭能力。

華府與北京自去年貿易戰開打以來，美國已對2,500億美元大陸商品加徵關稅，不過在企業施壓下，期間美方也曾解除部分商品關稅，例如去年美國貿易代表署（USTR）就曾宣布1,000項商品關稅豁免。

今年5月，USTR則拒絕5,311項商品關稅豁免，其中也包含電動車製造大廠特斯拉（Tesla Inc）要求的部分在大陸製造的電路裝置，USTR表示這些裝置對「中國製造2025」計畫具有「戰略重要性」。

(中時電子報)