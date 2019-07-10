台北市長柯文哲幕僚李縉穎選在藍營民調開跑前一天，於PTT八卦版PO文，內容直指高雄市長韓國瑜將在黨內初選勝出，卻也提供「擋韓」的策略，遭質疑是頗有激怒韓粉蹭郭粉意味．對此，柯今受訪說「唉唷，想太多！」

柯文哲指出，我們在檢討去年台灣公投，從社會學角度來講它不好的地方在於，10個題目中，你只要是支持國民黨的，都可以猜到10題是回答那些答案，支持民進黨的，你也可以猜到他是投那些。

柯說，他相信相關係數R值應該超過0.6，這表示一個分裂的國家而不是多元混合的國家，所以不是很理想。

(中時 )