激怒韓粉坐收郭選票？ 柯：想太多 10:202019/07/10 中時 吳堂靖 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市長柯文哲10日出席信義區里長座談會。（吳堂靖攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲幕僚李縉穎選在藍營民調開跑前一天，於PTT八卦版PO文，內容直指高雄市長韓國瑜將在黨內初選勝出，卻也提供「擋韓」的策略，遭質疑是頗有激怒韓粉蹭郭粉意味．對此，柯今受訪說「唉唷，想太多！」 柯文哲指出，我們在檢討去年台灣公投，從社會學角度來講它不好的地方在於，10個題目中，你只要是支持國民黨的，都可以猜到10題是回答那些答案，支持民進黨的，你也可以猜到他是投那些。 柯說，他相信相關係數R值應該超過0.6，這表示一個分裂的國家而不是多元混合的國家，所以不是很理想。 (中時 ) #國家 #柯文哲 #幕僚 #台灣公投 #題目 也許您會感興趣 推薦閱讀 西郊賓館迎柯規格高 首見開直播 04:092019/07/06 焦點新聞 陸學者：蔡視柯為對手 出手打壓 04:092019/07/06 焦點新聞 上海台協副會長：正面看待柯劉會 04:092019/07/06 焦點新聞 柯劉會 兩岸一家親是最大公約數 04:102019/07/06 兩岸要聞 上海麗寶廣場9月開幕 柯P搶先看 04:102019/07/06 兩岸要聞 柯文哲探兩岸深水區 04:092019/07/07 論壇廣場 柯文哲參觀無患子生技公司 500多名柯粉相迎 19:432019/07/07 生活 柯文哲上海行的兩岸戰略價值 04:102019/07/08 論壇廣場 陸方超高禮遇有玄機 柯P上海行助推參選2020 21:252019/07/08 兩岸 最新民調：藍白綠三腳督 藍營派韓或郭都贏 21:362019/07/09 政治 政治熱門新聞 這叫豪宅？高雄市長韓國瑜租屋處室內曝光 - 政治 韓粉秀高雄鳳山大雨影片 問哪裡淹水？ - 政治 韓國瑜民調周格外低調？兩原因成關鍵 - 政治 對韓落井下石？陳其邁一語遭譏：終露刻薄真面目 - 政治 《匯流》民調 韓國瑜贏郭台銘8個百分點 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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