郭芷嫣認了機長餐加料是她說的，圖為郭芷嫣今年初眼眶泛淚訴說執勤受辱過程。（本報資料照片）

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桃園空服員職業工會理事、長榮空服員郭芷嫣被爆Line貼文要「電爆」中途跳船的罷工空服員，及要在機師餐加料，引起軒然大波，空服工會上午召開記者會表示，工會在第一時間未充分了解狀況，即對外說郭的Line帳號被盜用等，以致誤導大眾，工會幹部們並立刻站起來鞠躬向社會大眾道歉。

長榮空服員罷工落幕後，郭芷嫣7月8日LINE群組對話被曝光，指要「電爆」中途跳船的罷工空服員，及要在機師餐加料，引發網友討論，當時工會對外說已跟郭本人確認，是誤會，郭的Line被IT高手盜圖、盜用。未料郭於次日凌晨發出聲明稿，承認Line的對話都是自己說的，引發誰在說謊疑雲。工會在了解整個脈絡後，今上午召開記者會說明。

空服工會代表王美心表示，工會理事郭芷嫣於11E空服員同事私人Line群組發出爭議言論的時間為7月7日下午2時，於7月7日晚間遭截圖外流，當時多數工會幹部因剛結束罷工多在休息；7月8日上午8時，郭芷嫣言論涉及「霸凌」的訊息，蔓延開來，同時間也有非常多掛有郭芷嫣暱稱與頭像的Line截圖在網路上流傳。工會當時詢問郭芷嫣本人，有關霸凌言論是否為真？郭芷嫣表示僅為同事間的玩笑話，並無霸凌意圖。

工會基於當時所掌握的資訊，在7月8日上午10時，第一時間受訪時對外表示，網路上有冒用帳號狀況，郭芷嫣沒有霸凌意圖。工會坦言，當時未盡調查責任，未取得郭芷嫣Line群組完整對話脈絡，故沒有在第一時間代郭芷嫣說明清楚其發言內容與脈絡，導致社會誤解，本會深感抱歉。

工會強調，工會當時選擇緊急接受聯訪，主要也是因為不希望社會大眾誤以為霸凌是工會決議的方針，才特地澄清郭芷嫣之發言並不代表他本人有霸凌意圖，更並非工會方針，也向社會大眾承諾工會將朝愛、包容、尊重與溝通的四大原則修補勞勞關係，也會以此約束工會成員。這樣的立場，至今未改變。

7月8日記者會後的下午與晚上，工會律師、工會成員與郭芷嫣碰面就事發經過進行討論與還原完整對話脈絡，因7月8日晚間此事已造成社會大眾之誤解，甚至另衍生出對飛安的疑慮，郭芷嫣也對其失言深感自責，經工會與郭芷嫣討論後，郭芷嫣於7月9日零時完成道歉聲明，並由本會粉絲頁代為刊出郭芷嫣的道歉聲明和完整對話脈絡。

(中時電子報)