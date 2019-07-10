台南登革熱疫情升溫，今天(10日)新增2起本土登革熱病例，分別為南區大恩里1例及安南區理想里1例，累計至今已8例。第7例47歲女性居住南區大恩里，工作地在東區大同里，無出國旅遊史，工作地距第4例大同里病例僅100公尺，研判感染源於大同里。第8例65歲男性居住安南區理想里，6月25日至7月7日曾至中西區開山里工作，研判感染源於開山里。

登革熱防治中心指出，第7例於7月6日發燒，7日仍有發燒且上腹痛，曽就醫2次，因症狀未改善，8日夜間再至診所就醫，醫師診察後進行登革熱快篩為陽性後進行通報，9日23時59分確診，目前住院治療。第8例個案於7月8日出現發燒及倦怠症狀，夜間就醫，醫師診察後進行登革熱快篩為陽性後進行通報，9日23時49分確診，目前住院治療中。新增病例工作地已完成戶內外化學防治及加強孳生源清除。

登革熱防治中心籲請民眾注意，6月22日後曾至中西區開山里及東區大同里活動的民眾，有出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛或出疹等疑似症狀時，請立即就醫並主動告知活動史；另請醫療院所如遇有發燒個案，且詢問TOCC請列入中西區開山里及東區大同里，積極使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位及時採取防治工作。

(中時 )