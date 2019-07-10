日韓兩國10日在瑞士日內瓦舉行的世界貿易組織(WTO)理事會中激烈對立，南韓批日本加強半導體原料的出口管制乃違反貿易原則，要求日方撤回。日本則堅稱在國際貿易原則上沒有任何問題。

WTO於當地時間9日在日內瓦召開理事會，日韓等加盟國都出席。NHK報導，南韓大使白芝娥在理事會的最後，針對日本加強對南韓的半導體原料出口管制措施一事痛批，「日本管制出口的對象只有南韓，此乃違反WTO的規定，也違反G20大阪峰會上主張的自由貿易的重要性。」

她強調，「日本做為(G20大阪峰會)議長國，主張自由公正貿易的重要性，峰會一落幕卻發表這樣的措施，令人遺憾。」「日本此一措施不僅對南韓、對全世界整體產業都造成不良影響。」再度要求日本撤回。

日本大使伊原純一對此反駁指出，「基於安全保障的顧慮而重新調整貿易管理措施，在WTO的規則上，沒有任何問題。」他也尋求其他加盟國的理解。伊原在會後接受NHK訪問時表示，「此非限制出口的禁令，只是將南韓從簡化程序的適用對象中排除，恢復到一般出口的正常程序」。

南韓總理李洛淵9日表示，「有必要向WTO提訴」。外交部長康京和9日也表示，「正在摸索將南韓企業的受害降至最低的因應對策，同時準備向WTO提訴。」至於南韓是否提訴，伊原在離場受訪時表示，「無法回答假設性問題」；白芝娥則不願受訪地隨即離開會場。

(中時 )