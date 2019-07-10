M1A2艾布蘭（Abrams）主戰坦克

美國國務院已批准售台108輛M1A2坦克，從現實角度來看，臺灣買這批M1A2T坦克究竟能發揮多少作用？

據美國務院發表的新聞聲明說，這批M1A2坦克的配套彈藥是7800多發KEW-A1鎢芯脫殼穿甲彈，它們的性能大致相當於90年代服役的M829穿甲彈，具備遠距離擊穿T-72裝甲的能力，而後期改進增強了對抗爆炸反應裝甲的能力。

新浪軍事的分析指出，這種彈的水準應該與中國出口的125毫米「二期彈」相近，為2000米500毫米水準。而該車的動力包為AGT1500發動機和X1100傳動系統，這也是美軍M1A2的組合。而裝甲方面，則是出口用FMS套件，分析指出，這種套件當然也有強有弱，不過整體來說，技術水準並非特別先進。

一般認為，美國出口型M1A2坦克裝甲正面防穿介於560-600毫米RHA之間，相當於美國自用型M1A1無貧鈾裝甲前，或者T-80U坦克正面裝甲的水準。而在火控系統和電子系統方面，清單中列出了車長獨立紅外周視鏡，獵殲火控系統，以及用於安裝12.7毫米機槍的CROWS低輪廓遙控武器站。

此外，其中較獨特的，就是台灣買了美軍為伊拉克治安戰專門設計的M1028霰彈，這種120毫米霰彈可以在炮口正面500米內形成一道密不透風的殺傷範圍，炮彈中容納了1150個鎢球，秒速達1410米。這種彈藥雖然是用來殺傷人員，但對輕型裝甲車輛也有較高的殺傷力。

(中時電子報)