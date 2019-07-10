PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

高雄市長韓國瑜自去年掀起「韓流」，在各界圍剿下，聲勢不僅屹立不搖，更屢在各家民調蟬聯冠軍，連續5場造勢也都場場6位數人次。網友直言，韓真的很會選舉，群眾魅力、話語口條與感染力，在當今政壇無人能及；縱然韓市長期間不盡完美，但總統蔡英文3年來卻惹到更多台灣人。

網友在PTT論壇發文《韓國瑜勢如破竹，蔡英文真守得住街亭嗎？》寫道：「雖然離大選還有半年，但不得不說韓國瑜真的很會選舉。在群眾魅力跟話語口條感染力上，當今政壇無人可以與之比擬。以韓粉的死忠程度，明年一月一定全力投入投票；反觀民進黨支持者跟中間選民，未必會這麼想去投票。你說韓國瑜高雄市長做不好，實際上蔡英文這三年惹到更多台灣人。」

該網友更進一步指出並求解：「此消彼長，那些人也不會再給小英一次機會，看來只能操作成中華民國保衛戰VS台灣中資淪陷戰。以韓國瑜現在的氣勢跟選舉作戰策略，大家覺得，蔡英文真守得住街亭嗎？」

其他網友紛紛回應：「搶了菜攤，輸了江山終極版」、「不看好」、「緊張」、「準備看覺青宇宙崩潰」、「如果韓年底再簽幾個訂單，小英會非常緊張」、「蔡皇：我有作弊牌，你奈我何？」

(中時電子報)