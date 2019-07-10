根據美國《體育畫刊》記者曼尼克斯的報導指出，自由市場開放前籃網的醫療團隊開了一次會議，會中所有人一致通過籃網提供杜蘭特頂級合約的決定，因此才有開放第一天就有杜蘭特與厄文攜手轉戰布魯克林的這顆超級震撼彈。

曼尼克斯表示，籃網在數月前就開始追求厄文與杜蘭特，丁維迪是厄文的好友，當厄文在塞爾提克待得不如意的時候，兩人早已搭上線，因此厄文落腳籃網早已是事實，但杜蘭特的情況就比較特殊了，尤其是他在總決賽第六戰受傷，籃網根本拿不到他的傷情報告，加上勇士又開出5年2.21億美元頂級合約，對於籃網而言是一項超級賭注，一旦失敗將造成無法彌補的損害。

籃網總管馬克斯在自由市場開放前一天召集了所有醫療團隊，當時問起了誰同意用頂級合約簽下杜蘭特的時候，與會所有人都舉手贊成。馬克斯說，「這是一個讓人感動的時刻，我不再一個人背負著龐大壓力，總教練艾金生跟我說了許多事，球員也分別表達了意見，這個時候所有人的心是凝聚在一起的。

籃網是今夏自由市場的最大贏家，不但順利簽下了杜蘭特與厄文，就連禁區悍將狄安卓喬丹也入隊，同時還沒有動搖原本的陣容，即便杜蘭特在新賽季肯定無法上場，但放眼2020-21球季，籃網將是問鼎東區王位的最大熱門球隊。

(中時電子報)