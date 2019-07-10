台中市政府農業局為展現台中休閒農業特色，增加異業結盟機會輔導在地休閒農業，東勢區農會首次與香港伙伴教育基金會簽訂雙方友好合作備忘錄，連續兩天帶領近千香港遊客搭乘台中東勢梨果季採果巴士，體驗採果行程及系列活動，讓香港旅客認識台中農村與城市文化之美。

農業局長蔡精強說，採果活動以學生為主要客群，結合台中在地優質的休閒農業產業，將農業特色結合戶外教學，透過採果活動以及果園導覽，介紹高接梨生長由來、嫁接流程等，除讓香港遊客感受台中魅力外，也推廣台中休閒農業旅遊特色。

農業局指出，梨果季系列活動除透過異業合作讓香港遊客體驗採果外，也推出「好康田園樂專車」，體驗木匠兄妹檜木筷DIY、草頭娃娃DIY或多肉盆栽DIY，以及認識客庄文化與農事體驗等豐富遊程；還有以在地梨果入菜的梨饗宴套餐及梨樹認養等活動等，不僅能飽覽台中山城風光，也能享用台中的農特產品。

農業局強調，7、8月正是來東勢採梨的好時機，7月10日至8月18日舉辦首屆台中購物節，活動期間上網登錄發票，累計滿500元即可參與抽獎，就有機會抽中千萬豪宅、汽車、總統套房住宿、時尚電動機車等大獎，歡迎大家共襄盛舉。活動詳情可至台中購物節網站(http：／／www.taichungshopping.tw／)查詢。

(中時 )