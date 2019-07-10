夏天到，青蛙「呱呱呱」！不過這個蛙即使活生生在眼前，我們也未必能輕易察覺。但台北市立動物園可沒有出現靈異事件，而是這神奇的隱藏忍者太懂得偽裝術，牠們也因此被叫做「苔蘚蛙」。「苔蘚蛙」身上布滿像苔蘚般的青色、綠色或咖啡色突起物，完全與生活環境融為一體，看起來就跟石頭上的苔蘚一模一樣，根本不會發覺那邊有一隻小青蛙。

「苔蘚蛙」的蝌蚪（戴為愚攝）。（台北市立動物園提供）

「苔蘚蛙」主要多分布在越南境內，棲息在熱帶或亞熱帶潮濕的森林、溪流或岩石區域，這些地方，常有苔蘚的生成，在長期演化過程中，苔蘚蛙就逐步將外形融入類似的環境中。「苔蘚蛙」是樹蛙科的ㄧ員，趾間有吸盤，方便附著於石頭或是樹枝上。母蛙會把卵產在溪流的岸邊或岩石旁，讓卵既有水份的滋潤，也不會掉到水裡淹死，大約兩星期卵就會孵化成蝌蚪。

「苔蘚蛙」蛙卵（戴為愚攝）。（台北市立動物園提供）

「苔蘚蛙」的蝌蚪長的特別快，剛孵化的蝌蚪跟一般青蛙的蝌蚪差不多大，但過一陣子，就像吹氣球一樣，變成大塊頭蝌蚪。蝌蚪的後期長出後腳及前腳，身上也開始長出顆粒狀，等尾巴縮起，就正式成為偽裝高手「苔蘚蛙」。

「苔蘚蛙」蝌蚪長出前後腿（楊志平攝）。（台北市立動物園提供）

「苔蘚蛙」雖然看起來像苔蘚一樣毛毛的，其實觸感比較像「山苦瓜」的顆粒。牠們會因為棲息環境的不同，而有一些顏色深淺的變化，例如棲息在樹幹時，可能咖啡色的元素會多一些。保育員每天都要為動物們進行「點名」，面對這麼會偽裝的蛙類，保育員也要睜大眼來找找牠們，「1.2.3這裡面有三隻，你們發現了嗎?」保育員迅速的找到牠們，留下了滿臉問號找不到青蛙的採訪團隊，真的十分的有趣。

仔細看！照片裡有幾隻蛙？（台北市立動物園提供）

這次「苔蘚蛙」在台北動物園首次繁殖成功的經驗，給了團隊很大的鼓舞，看到牠們成長過程的變化，也讓團隊好奇心滿滿，驚呼這種青蛙真的是太神奇了!「苔蘚蛙」未來有機會在熱帶雨林室內館和兩棲爬蟲動物館與大家見面喔!到時候大家一定要訓練好眼力來台北動物園發現「苔蘚蛙」喔。

「苔蘚蛙」蝌蚪長出後腿（楊志平攝）。（台北市立動物園提供）

(中時電子報)