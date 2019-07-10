東南亞最大工業區開發公司賈巴貝卡（Jababeka）創辦人、印尼企業家許龍川，在國內最多印尼生的台科大發表新書《出航造大船》，他表示，印尼正在蓬勃發展，有非常多發展機會，希望能有更多台灣學生或企業到印尼與當地人一起合作或是創業。

《出航造大船(Building A Ship While Sailing)》將建設印尼比喻成一邊在大海航行、一邊建造大船，書中許龍川對印尼教育、產業發展、文化觀光、政府治理等面向的看法與建言。許龍川說，印尼現在處處充滿機會，他希望這本書能讓更多人認識印尼，讓更多人能來印尼讀書、工作、投資。

許龍川是東南亞最大工業區開發公司賈巴貝卡（Jababeka）的創辦人，在印尼開發許多新興城市，創造了將近100萬個就業機會，同時也是印尼總統大學的創辦人，培育許多印尼的高等教育人才，在商界及教育界深具影響力。

台科大校長廖慶榮表示，和許龍川結識是在印尼的台科大校友會上，台科大印尼籍碩博士生是全台大學最多，許龍川對於台科大培育這麼多優秀印尼人才深受感動，開始推動雙方合作，並提供相關資源鼓勵台灣青年學子到印尼就讀和創業。

許龍川和台科大師生及校友進行座談，許龍川表示，他所屬集團可以提供台科大師生及校友，包括軟硬體、廠房等創業所需的協助，期盼藉由台科大印尼學生及校友的力量，協助印尼建設發展，目標打造一百個智慧城市。

目前就讀台科大電機系碩一的印尼籍生IBRAHIM SAIFUL MILLAH表示，台科大的工程領域很強，研究與實務並重的學習環境是他選擇到台科大就讀的原因。這次有機會參與許龍川的座談活動，了解印尼智慧城市的開發，也很期待未來台科大和印尼有更多合作可能，透過學校、校友及企業的力量，在印尼創造更多發展機會。

(中時 )