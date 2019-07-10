檢警破獲「馬來西亞ANB＆M101」吸金集團，謊稱投資馬來西亞房地產，年報酬率高達348％，並架設「WoPay」網站供投資人轉帳，吸金逾1.3億元，共有160人受害。台北地檢署今依詐欺、洗錢罪、違反銀行法、電子支付機構管理條例起訴涉案的張弘毅、李牧耘、陳鴻國、沈允中、高全祿5人。

檢方調查，張弘毅、李牧耘等人籌組「馬來西亞ANB＆M101」吸金集團，宣稱與馬來西亞拿督兼M101集團負責人葉廷浩合作，張是集團在台負責人，李則為集團的帳房，除透過OBU帳戶轉移資金至海外，還透過名下國內公司帳戶發放獎金給投資人。

李牧具耘有金融科技（fintech）背景，為擴大業務及吸引民眾投資，明知成立電子第三方支付須經主管機關同意，卻在未經主管機關核准下，找來陳鴻國、沈允中2人整合、製作「WoPay」電子錢包供投資人使用，以便管理集團投資人帳務。

ANB集團宣稱擁有馬來西亞四星級紅酒店、五星級百萬富翁酒店、保時捷大廈等房地產，以每單位200元至1萬元美金邀人投資，誆稱年報酬率高達348％，集團自2017年7月至去年3月間對外吸金，並利用境外OBU帳戶移轉資金，將資金匯往高全祿設於德意志銀行新加坡分行的帳戶規避查緝。

事後有160多名投資人受害，向檢警報案，檢警估計該集團1.3億元，卻未實際投資馬來西亞的房地產，北檢今年3月11日指揮刑事局兵分7路搜索該集團，查扣現金190萬元、手機14支、電腦6台，並向台北地院聲請扣押李男等人的20多個帳戶內的1700多萬元。

檢方並成功策動高全祿，高全祿將藏匿於德意志銀行新加坡分行的373萬元美金，折合台幣1億多元匯回台灣扣押。

(中時 )