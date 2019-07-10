高雄市長韓國瑜昨接受專訪，對於太平島開發石油被說天馬行空，韓表示，他有兩前提，要行政院和周邊國家同意、願意一起開發。對此，前民進黨立委林濁水說韓要不是國際政治知識幼稚到等於零，就是吃定韓粉無知的本質，招搖撞騙就是有效。這番話也讓許多網友不滿，砲轟林濁水。

韓國瑜昨晚接受中天新聞深喉嚨專訪，對於太平島開發石油被說天馬行空，韓說他有提到兩前提，包括行政院同意要開發以及周邊國家願意一起來。他說大家都不講這兩前提，就說他「唬爛」，他說若這是天馬行空，那中油幹嘛去探勘？

對此，林濁水在臉書表示，「應該是精準掌握韓粉的本質吧」。對於韓國瑜說太平島開發石油、股票上市有兩個前提，林濁水說情形是一、中油探勘後放棄了，因為沒什麼石油。二、縱使有石油，南海爭議超過半世紀，各國開會討論N次，經常兵戎相見，不但從未達成協議，更重要的是沒有一次台灣上得了桌。「現在韓言下之意，台灣不只突然上了桌而且馬上成主導，達成各國過去達不到的協議」。他說若不是韓國際政治知識幼稚到等於零，就是吃定了韓粉無知的本質，招搖撞騙就是有效。

對於林濁水言論，有網友則諷刺表示「繼續黑韓只會讓人更看不起這些黑韓的人, 尤其是民進黨這些政客」、「酸韓不成之後，就氣急敗壞地開始說百姓的選擇是無知本質」、「民進黨才真是吃定了綠營選民，許多綠民把民進黨當成宗教信仰，綠大爺們說什麼都信」、「整天潑酸水，改變不了什麼，只是得罪了一大批人」。不過也有人認為「有人相信就好」、「慾望太多通常下場都...」。

(中時電子報)