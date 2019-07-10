因為「霸凌」事件，桃園市空服員職業工會幹部，今天為導致社會誤解，向社會大眾致歉。（林良齊攝）

桃園市空服員職業工會6月20日罷工至7月6日與長榮航空簽訂團體協約後，此次罷工終告一段落，但近日傳出有工會幹部郭姓空服員揚言霸凌「跳船」的空服員，工會起初表示，「本人無霸凌意圖」，但昨天凌晨郭姓空服員張貼聲明指出部分言論為真，工會今天為導致社會誤解，向社會大眾致歉。

工會會員代表王美心表示，有關工會理事郭芷嫣爭議言論，第一時間未盡完善調查責任，致查證不周、說明有所不清之處，予以致歉。

據工會初步調查指出，該爭議言論為7月7日下午2時，當晚間遭截圖外流， 7月8日上午8時，郭芷嫣言論涉及「霸凌」訊息，已經蔓延開來，工會詢問郭芷嫣，有關霸凌言論是否為真？郭芷嫣表示僅為同事間的玩笑話，並無霸凌意圖，當時工會幹部訪問強調「網路上有冒用帳號情況」、「本人沒有霸凌意圖」。

7月8日記者會後的下午與晚上，工會律師、工會成員與郭芷嫣碰面就事發經過進行討論與還原完整對話脈絡，7月8日晚間此事已造成社會大眾誤解，更衍生出飛安的疑慮，郭芷嫣於7月9日零時完成道歉聲明。

王美心強調，工會將承諾將秉持愛、包容、尊重與溝通的四大原則，於罷工後盡力修補勞勞關係，也呼籲會員放下罷工期間抗爭和對立情緒，於罷工後盡力修補勞勞關係。

至於郭姓空服員是否為秋後算帳？工會副秘書長周聖凱表示，目前公司內部調查與司法調查皆展開，工會會視調查結果、處分內容等再視情況向勞動部申請不當勞動裁決。

工會理事曲佳雲強調，工會存在的意義是希望提升勞工的勞動條件、增進勞工福利，也希望與公司共榮，呼籲所有的會員不要有霸凌他人的情事，也不要因為情緒影響到飛行的安全，此次事件發生在私人的群組上，希望大家寬容看待此次失言的風波，日後也會加強宣導、互相督促。

(中時 )