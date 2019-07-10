一位網友截圖韓黑PO仁武淹水圖文，並說「1450東廠網軍愛說謊，仁武阿鴻立馬去實勘，也請問廣告旗的店家並沒淹水，而且路面積水雨停就退。(嗆英挺韓空降軍)

阿鴻開到傳說淹水照的地點，證明路面並無淹水。阿鴻問出現在照片中的路邊店家，店家也說雨一停水就消了。(臉書直播截圖)

看真相

有韓黑在臉書上貼出照片，造謠高雄仁武昨天淹大水，並酸高雄市長韓國瑜「好一個挖水溝啊」，有一名住在仁武的林建鴻之前人生首次開網路直播，告訴大家仁武區下整天也沒淹爆紅。昨日他得知此事後，立刻直播開車出動到照片現場闢謠，告訴大家仁武沒淹水的真相。

一位網友截圖韓黑PO仁武淹水圖文，並說「1450東廠網軍愛說謊，仁武阿鴻立馬去實勘，也請問廣告旗的店家並沒淹水，而且路面積水雨停就退。#合理懷疑1450東廠網軍拿去年823水災照片栽贓做假新聞。來看 ~阿鴻拍最新影片~仁武根本沒淹水~1450又在造謠。」

住在仁武的林建鴻在2日時於臉書開啟了他人生首次直播，一開場就是故意酸韓國瑜「本來(仁武)這邊只要下雨，就會開始積水，但是下一整天了，現在連積水都沒有，這有夠誇張吧！各位鄉親哇！這樣會慘吧，以後我們這邊不會再積水了，我們沒有水可以玩了」。影片被網友瘋傳，仁武阿鴻也因此爆紅。

看到網路造謠仁武淹水，阿鴻也立刻開車出去直播，他抱怨綠網軍「照片不知道哪來的...不可以這樣黑白講..我帶你來看事實，不可以再黑白貼圖啦!這樣我很累。放羊的孩子這樣是自打嘴巴喔!」

阿鴻和朋友開車出發前往傳說中淹水的永宏巷，並說「有夠可惡這些人」，路上雨仍不斷下著，阿鴻說「不是我們沒離開而已，這些雨也沒離開。」車子轉進永宏巷後，阿鴻說「哪裡淹水了?我就知道這群肖ㄟ。」他開到傳說淹水照的地點，證明路面並無淹水。阿鴻問出現在照片中的路邊店家，店家也說雨一停水就消了。

不到24小時，阿鴻的影片已累積8.3萬次觀看紀錄，超過上千次分享，留言破3600則，有網友建議高雄市政府對造謠淹水者提告。

(中時電子報)