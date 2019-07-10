#LSE畢業證書首次開箱

蔡英文總統的倫敦政經學院（LSE）的博士論文長期遭名嘴質疑假造，蔡總統今在臉書首度開箱秀出證書，並在文末指「是有鋼印的」，強調「細精ㄟ」。

蔡總統今在臉書發布一段參訪狄卡科技股份有限公司（Dcard）的影片，她說，為了申請 Dcard帳號，「這次我把倫敦政經學院的畢業證書給帶來了！」

總統指出，前陣子，她了台灣新創公司Whoscall，昨天我又去參觀員工平均年齡只有27歲的Dcard，聽聽台灣年輕人創業的故事，也了解台灣新創、本土社群網站的產業狀況。

她說，Dcard的共同創辦人兼執行長，27歲的林裕欽Kytu告訴她，公司的理念是要「讓每個人找到共鳴」，用獨創的「抽卡」系統，吸引年輕人加入互動，留在Dcard的論壇上討論。

總統說，也分享創業初期，20個人擠在一間小公寓，苦惱鑰匙不夠，卻發展出輸入關鍵字「芝麻開門」，結合app就能遠端開啟大門的小故事。

總統強調，發現問題，想辦法用創意解決問題，就是台灣年輕人最厲害的地方。台灣的年輕人絕對有能力，用創新、行動力站上世界的舞台。我不要說太多，快點開影片看看吧！

(中時 )