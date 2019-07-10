台灣競爭力論壇批「蔡搞過境外交」 16:442019/07/10 中時 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台灣競爭力論壇10日舉行「蔡搞過境外交，台灣代價知多少？」記者會，出席的政大國際關係研究中心研究員湯紹成（左起）、台灣競爭力論壇執行長謝明輝、文化大學國家發展與中國大陸研究所教授龐建國。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣競爭力論壇10日舉行「蔡搞過境外交，台灣代價知多少？」記者會，出席的政大國際關係研究中心研究員湯紹成、台灣競爭力論壇執行長謝明輝、文化大學國家發展與中國大陸研究所教授龐建國分析蔡英文總統出訪所付出的政經代價，並痛批蔡政府的過境外交是另類的凱子外交。 (中時 ) #台灣 #外交 #過境外交 #代價 #台灣競爭力 也許您會感興趣 推薦閱讀 鄭文燦提三合一策略應變 01:192019/07/07 財經焦點 前華航老總張有恆：3年前政府高層一步錯 社會付出大代價 22:532019/07/07 生活 日遊戲商艾鳴網路總座平田尚武：台灣遊戲 有走向世界的本事 04:102019/07/08 產業．科技 推動自決創國 黃華絕食第52天送醫 19:462019/07/09 政治 失望是台灣投資人心情寫照 近6成投資目標未達到 21:252019/07/09 財經 台灣應做塞子的調節角色 04:102019/07/10 論壇廣場 台灣行動支付 力推Cross App 04:102019/07/10 金融．稅務 前外交官批郭信口開河 04:102019/07/10 政治要聞 湖北·武漢台灣周時尚創意節 台灣青時尚受青睞 14:132019/07/10 新創意 學者：蔡為過境外交 向美交保護費成敗家外交 13:082019/07/10 政治 政治熱門新聞 韓國瑜民調周格外低調？兩原因成關鍵 - 政治 對韓落井下石？陳其邁一語遭譏：終露刻薄真面目 - 政治 韓粉秀高雄鳳山大雨影片 問哪裡淹水？ - 政治 韓國瑜租屋處照片曝光 韓粉：豪個鬼啊 - 政治 韓精準掌握本質？林濁水兩字形容韓粉遭狠譙 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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