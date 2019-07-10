台灣競爭力論壇10日舉行「蔡搞過境外交，台灣代價知多少？」記者會，出席的政大國際關係研究中心研究員湯紹成、台灣競爭力論壇執行長謝明輝、文化大學國家發展與中國大陸研究所教授龐建國分析蔡英文總統出訪所付出的政經代價，並痛批蔡政府的過境外交是另類的凱子外交。

(中時 )