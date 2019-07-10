衛福部食藥署9日公布台南台鉅公司製造Claire‘s、JoJo Siwa、City Color旗下眼影、粉餅、修容盤等疑似含具致癌性石棉，台南市政府衛生局10日上午10時查核工廠，業者稱只販售其中4款產品，其中JoJo Siwa Makeup Set非其公司販售，其他4項產品由台鉅接單後，交由中國福清化妝品有限公司進原料及製造，製造後再由福清公司銷售給歐美經銷商，產品2017年停產，但還在產品效期，現行市面仍有流通，已要求業者預防性下架。

衛生局今上午查核公司現場，無案品可供查驗，目前衛生局尚在釐清，下架產品批號分別為「Claire’s Eyeshadows 08／17」、「Claire’s Compact Powder 07／15」、「Claire’s Contour Palette 04／17」、「JoJo Siwa Makeup Set S180109」、「City Color Cosmetics Contour Effects Palette 2 Contour, Bronze, Highlight S1603002／PD-C1179」。

衛生局指出，台鉅接單後交由大陸業者生產製造，商品也由大陸福清業者銷售，台鉅工廠手邊也沒有任何上述產品，下一步會規畫稽查其他化妝品安全性，確保民眾使用安全。

衛生局指出，石棉為化粧品禁止使用成分，業者可依《化粧品衛生安全管理法》，處新台幣2萬元以上500萬元以下的罰鍰，甚至停業，衛生局呼籲若購入相關產品應立即停用，且不要從國外、網路或其他通路商購買使用，以免造成健康危害。

5款化妝品疑含致癌石棉 食藥署要求下架

(中時 )