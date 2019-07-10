出演陸綜《變形記》揚言「活到老整到老」而爆紅的嘉賓韓安冉，家境優渥的她大方坦承從16歲起開始整形，足足整了32次才變成如今的模樣，已跟當初模樣相差甚遠，她也因此跟蛇精男劉梓晨 、蛇精女李蒽熙被網友封為「魔顏三傑」，沒想到如今擁有洋娃娃臉龐的她，竟說這4年的努力「好醜」，日前發表重大消息，宣布全臉重整，連填充物都要抽掉。

才剛結婚就鬧離婚的網紅韓安冉，如今再造話題，向來對整形無悔、也對容貌很有自信的她，日前竟然在微博po文，批評自己小時候根本是「畸形審美」，如今看自己的模樣覺得很假，因此毅然決定全臉重整，且已光速開工，前一天就先把額頭跟太陽穴填充的脂肪都抽掉了，還把原本的尖鼻做圓了，也把因填充脂肪太多而導致下垂的臉，重新做了提升。

今年20歲的韓安冉，對於過去狂做整形坦言懊悔，「現在整的容都是小時候畸形審美造的孽」，表示如今追求的是自然，「不然真的很醜很醜很醜 」，而難得多數網友贊成她的決定，說她當媽後「也長大了」，還貼出她舊照，說她當初末整時期的顏值已是顛峰，「你現在最不好看的就是鼻子 」。

(中時電子報)