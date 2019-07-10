新北市政會議今通過「新北市都市更新權利變換實施者申請拆除或遷移土地改良物辦法」（下簡稱代拆辦法）草案，最快7月底上路實施，未來權利變換計畫核定後，若都更實施者與待拆戶最多3次的「真誠磋商協調」仍無法成功，可依程序請求市府代為協調、拆除，最快半年完成，加速都更進程。

新北市長侯友宜今天上午主持市政會議時表示，都市更新權利變換的代拆辦法是相當重要的草案，發布實施後，未來都市更新權利變換若只有20％以下不同意戶，只要依循程序向市府申請代拆，就可以落實都更效率。

新北市都市更新處長張壽文說明，代拆辦法分5個階段，都更實施者在前置階段只要基於「真誠磋商精神」與不同意戶協調未果，就在申請階段備妥審查文件，由市府成立再協調小組，由城鄉局代表與實施者、不同意戶代表進行至少2次再協調，確認拆除日期、方式和住戶安置計畫，協調後由市各局處整合進入研商階段，最後進入執行階段。

5階段執行完畢耗時約半年，透過簡化代拆程序縮短作業期程，未來市府受理代拆申請再協調不成，不用再提審議會處理，可依程序訂定期限執行代拆。

至於代拆辦法是否影響都更不同意戶權益？張壽文強調，代拆辦法處理的是都更權利變換後的拆除日期、方式及後續安置問題，不同意戶在磋商時可向實施者提出異議，若後續仍不滿意，不同意戶仍可循司法提起訴願，不會影響應有權利。

(中時 )