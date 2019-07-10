夫妻月收入超過10萬怎麼過？一名網友表示自己和老婆的收入加起來破10萬，一年可以出國兩次，每周看電影、去餐廳，想買東西不用等特價，列舉了各種例子，最後他得意表示，「怎麼樣 超級爽吧」，沒想到卻遭網友打臉，「這不是一般人的生活嗎」。

原PO在PTT上發文「家庭月收入超過十萬是捨摸感覺？」，他分享了自家的生活模式，「兩人合計10.5萬的月薪，每年出國兩次、每週都去看電影、吃餐廳、兩年換一次哀鳳、想買的東西不用等特價、每天喝超商咖啡大杯的，而且沒有寄杯、雨天想搭計程車就搭、冷氣從晚上開到隔天早上…等等」。最後還補了一句，「怎麼樣，超級爽吧」。

沒想到底下網友看完後議論紛紛，「不就很普通的生活嗎」、「原來這種正常生活台灣人覺得是有錢人」、「怎麼感覺有點悲哀」、「沒房貸、車貸、小孩吧」，還有人認為這是反串文，結果引出原PO回應，「沒反串，真的滿爽的，目前沒小孩，房子住爸爸給的、車子是爸爸不要的二手車，出國兩次剛好等於年終」。

(中時電子報)