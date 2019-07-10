Lamigo桃猿轉賣震撼棒壇，居中牽線的國民黨總統初選參選人郭台銘爆料，他介紹的買家與Lamigo老闆，上周原本要簽字，也出了最高的價格5.88億元，但後來卻遭到民進黨不當干涉。媒體問介入的是否為桃園市長鄭文燦？郭僅說「我沒有講名字，但民進黨發現我是最難打的對手，不當干涉讓球迷很失望！」

郭台銘表示，本來他們上周要簽約，後來有不明政治人士干涉這交易，而他從小就是棒球迷，他從雲林到南投都捐了棒球場，他的好朋友孫正義是軟銀鷹（冠軍球隊的老闆）的冠軍，他都想好將來台灣要怎麼跟日本職棒合作，來協助Lamigo，同時也出了幾乎是最高的價錢。

媒體提問「不明政治是不是鄭文燦？」郭台銘連說2次「我沒有講名字！」並表示，為什麼有政治力量，是因為民進黨發現他是最難打的對手，他先前到嘉義去看遇難的警察，結果蔡英文總統馬上跟過去；他提什麼議題，蔡馬上就躲開，包括這次連職棒都來干涉。

「為什麼政治要干涉職棒？」郭說，他願意把職棒帶到更好的境界，結果民進黨干涉後讓小老闆們都驚慌，但他目前在初選，為了團結很多事不能說，強調「民進黨不當干涉，確實讓台灣棒球迷很失望！」

(中時 )