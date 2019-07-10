在今天明星賽代表美聯先發之前，賽揚獎強投韋藍德（Justin Verlander）昨先炮轟大聯盟總裁曼佛雷德（Rob Manfred）在比賽用球上動手腳，導致全壘打滿天飛。曼佛雷德今天則回應喊冤，表示用球的製程並無改變。

大聯盟目前的比賽用球為羅林斯（Rawlings）在哥斯大黎加的工廠製造，接著儲放於華盛頓與密蘇里，保持在華氏70度（約攝氏21度）、濕度50%的存放環境。

大聯盟各隊的商品專賣店，所賣的比賽用球也要以華氏70度的條件來存放，但響尾蛇和洛磯隊所在地因為氣候乾燥，店家會使用保濕器，讓存放環境可以保持50%的溼度。

大聯盟總裁曼佛雷德強調沒有在比賽用球上動手腳。（美聯社）

韋藍德炮轟大聯盟買下羅林斯，接著全壘打數量開始失控，「你要我們相信這不是巧合？我們可不是白癡！」其實大聯盟是在去年6月買下羅林斯，而全壘打數量暴衝，引發外界質疑「彈力球」的爭議，則是從2015年開始。

大聯盟在2015年的全壘打總數，比前1年多了將近60%，曼總為此啟動了一項調查，要找出球的飛行到底有無不同，但調查結果直到去年5月才公布，次月大聯盟就買下了羅林斯。

曼佛雷德強調，買下羅林斯是有必要的，否則若要研究球的飛行是否異常、製程有無出入，大聯盟其實很難使得上力。

曼總還說，大聯盟沒有對比賽用球動手腳，可以確定的是球的飛行阻力似乎變小了，原因還在研究調查中。一旦找出來，若要修改球的製程，來達成減少全壘打的效果，也可能辦得到，但目前還沒做出任何決定。

的確，既然大聯盟自己就擁有製球工廠，要讓球有多會彈、多能飛，自然就有控制權。只是倘若投手抱怨全壘打滿天飛，就降低球的彈性，會否換成打者要出來抗議了呢？

(中時電子報)