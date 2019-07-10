航空史上最長罷工落幕後，罷工的長榮空服員、桃園空服員職業工會理事郭芷嫣被爆，在Line群組貼文要電爆中途落跑的罷工空服員，及要在機師餐加料，引起討論。有網友在ptt上發文問有沒有郭芷嫣的八卦，意外釣出郭是「台大醫畢業的，有空姐夢」，但其實郭是東吳大學社工系畢業的。

有網友在PTT 引發文表示，「應該是目前長榮航空最知名的空姐，有沒有郭芷嫣的八卦?看網路上說，已經當空服員8年多，其他學歷?有沒有男友?哪裡人?好像媒體報導的不多，有沒有長榮一姊的八卦?」。

文章一出，立刻引起網友熱議，有網友表示，「她(郭芷嫣)台大醫科的，然後有空姐夢」，但立刻遭踢爆說，「東海啦，哪裡來的台大醫科？」、「東吳才對」、「Fb寫東吳社會」。根據郭芷嫣臉書資料，她學歷為東吳大學社會學系，2010 年畢業的。

還有網友說，「什麼，她也是大學姐等級了誒」、「 8 年空姐？推算大學畢業也有30歲了」、「之前在推文好像有看到認識她的人，說她從以前就很有正義感之類的」。

(中時電子報)