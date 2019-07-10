高鐵＋小琉球交通聯票產品內容。（高鐵提供）

我國離島蘊藏豐富的觀光資源，高鐵公司今日宣佈，將首度推出離島優惠聯票，包括東琉線與鵬琉線兩種套票，價格分別為790元與600元，各較原價省182元與630元。兩組套票內容皆含高鐵標準車廂來回75折車票、左營站至乘船碼頭來回車票、小琉球來回船票及環島公車票，並附贈小琉球三大風景區門票以及島上機車租賃優惠。

高鐵公司表示，旅客可自行決定要由東港或大鵬灣出發前往小琉球，選擇要使用東琉線或鵬琉線套票，此兩種聯票產品也新增線上刷卡服務，旅客可於ibon網站訂購後直接完成付款，出發前再至7-11門市ibon機台取票即可。

高鐵表示，「東琉線」由東港出發，來回小琉球觀光碼頭「白沙尾港」，天天開船、班次選擇多又方便；而「鵬琉線」則為全新航線、全新遊艇，從大鵬灣來回小琉球大福漁港，免去轉乘及排隊，輕鬆又划算。

高鐵指出，小琉球擁有良好的生態棲地，尤其沿岸常駐的綠蠵龜群，造就近距離觀察海龜生活的絕佳機會，附近海域更有各式海洋生物，可在海中探索藍色珊瑚秘境，發現軟珊瑚、小丑魚、海葵蝦等相伴遨遊。

除了豐富的水上活動，也能放鬆心情在海邊吹風踏浪，走走潮間帶，看海參、寄居蟹、海葵及多種海膽。在島上旅客能一日無限搭乘環島公車或騎機車遊訪美人洞、山豬溝與烏鬼洞等著名景點，暢遊台灣海島風情。

高鐵交通聯票結合高鐵車票與各地捷運貨客運，目前共有13條路線，需要購買高鐵交通聯票產品的旅客，可利用ibon售票系統網站，選購想要出遊的路線，同時進行高鐵訂位，再至7-ELEVEN門市ibon機台完成繳費取票。

(中時 )