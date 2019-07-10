國民黨正進行總統初選民調，前新北市長朱立倫今再度召開記者會，強調自己一定是最大公約數，能團結全黨，用最快速度將大家整合在一起。他並提及，如今郭粉、韓粉對立情勢，「非誰不投」者佔4至10％，可能就是影響2020大選的關鍵，呼籲所有選民在最後階段慎重思考，支持負評最少、不適合擔任總統比例最低，且最能團結各陣營的朱立倫。

朱立倫本週連辦三場記者會，今日訴求「能團結的最好」，並公佈由後援會製作的最新20秒競選影片，以朱立倫及與國父孫中山的對話框方式，援引國父的原文原句，呼籲藍軍支持者應聽國父的話。

「能團結的卡好，能讓國民黨、全民團結是最好的」朱立倫指出，其實每位朋友都很擔心國民黨初選結束後，誰能團結國民黨、是最大公約數，而自己有信心一定是最大公約數，能團結全黨，用最快的速度整合大家在一起，且提出的所有政見、政策，像是藍軍大智庫等，將來都是國民黨共同的政見。

話鋒一轉，朱立倫說，初選過程中大家做過很多調查，包含國民黨誰最不適合擔任總統，「我的比例一定最低」，甚至在網路聲量上，自己的負評比例也是最低；此外，還有調查顯示，無論是韓粉、郭粉或其他支持者，對朱立倫的支持度也高，因此有信心以最快速度整合。

他並說，但如今郭粉、韓粉對立情勢，「非誰不投」者佔4至10％，可能就是影響2020大選關鍵，盼所有選民在最後階段慎重思考；且初選過程中，自己沒針對過個人批評，只有政見、政策上切磋討論，但也沒有對立，盼最後階段全黨秉持這樣信念，大家最後團結在一起。

朱還強調，自己除了能讓美中台關係最平衡穩定，美國可以放心、大陸可以寬心、全民可以安心」，同時，家庭與成長背景也融合了南北、藍綠，是最能夠團結台灣社會的最佳人選。

(中時 )