田中將大原先不在明星賽名單中，因藍鳥史卓曼(Marcus Stroman)受傷，而獲得替補機會，並在2局上半接替先發的韋藍德(Justin Verlander)，安全下庄後，下個半局靠隊友打下首分，美聯持續保持領先優勢直到比賽結束，最終美聯明星隊以4比3拿下今年的勝利，而田中將大也收下勝投，為亞洲史上首位明星賽勝投選手。

田中將大今年繳出5勝5敗、自責分率3.86的成績，表現不如預期，不過因替補而獲得入選機會，為他生涯第2次入選明星賽、首次登板。田中先連續解決2名打者後，被貝爾(Josh Bell)擊出二壘方向滾地球，原本被判定出局，經國聯明星隊挑戰後改判安全上壘，不過田中照樣解決下一棒打者，拿下第3個出局數。

而下個半局國聯由柯蕭(Clayton Kershaw)接手，不過遭到太空人2名強打，布瑞格曼(Alex Bregman)和布蘭特利(Michael Brantley)雙雙敲安，為美聯攻下首分。

第5局美聯桑契斯(Gary Sanchez)和普蘭柯(Jorge Polanco)接連安打再攻下1分，以2比0領先；第6局國聯的布萊克蒙(Charlie Blackmon)敲出今年明星賽首發全壘打，將比數追回1分；7局下半美聯一、二壘有人的情況下，波格茲(Xander Bogaerts)敲出帶有1分打點的雙殺打，接著賈羅(Joey Gallo)瞄準第一球就出棒，敲成右外野方向的陽春炮，美聯取得4比1領先。

8局上半國聯力挽狂瀾，滿壘的情況下，剛拿下全壘打大賽冠軍的暴力新人阿隆索(Pete Alonso)，敲出帶有2分打點的安打，將比數追至僅有1分差，不過最後還是由美聯以4比3帶走勝利，並拿下明星賽7連勝，而田中將大也成為首位在明星賽拿下勝投的亞洲投手。地主印地安人的投手比柏(Shane Bieber)中繼1局連飆3K，獲選為明星賽MVP。

(中時電子報)