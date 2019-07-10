《日本經濟新聞》報導，日本政府對南韓加強半導體原料等出口管制措施，不僅是南韓企業緊張，日本企業也遭到波及而急於採取因應對策。日本的電腦製造廠擔心自南韓進口的半導體調度上將受影響。南韓廠商則急於轉向台灣調度用料。

南韓方面，半導體、記憶體全球占比第1的三星電子集團的領導幹部急於訪問日本和台灣，以確保目前生產上所需的庫存。由於日本揚言還可能擴大管制品的項目，故三星也開始著手採取因應對策。

三星集團已派負責調度原料的幹部到台灣，因為台灣有生產這次加強管制的原料之一的氟化氫工廠，三星已請求台灣廠商擴大對南韓供貨。日本決定加強管制的7月1日，三星的氟化氫庫存似只剩1個月，南韓市場上觀測，最少必須確保3個月的庫存，才能使生產線不斷線。

報導還指出，三星集團副會長李在鎔7日也親自飛日本，與日本大銀行幹部會面，預定在日本停留到本週後半，必要時將與交易對象的半導體相關企業幹部會晤。三星還傳電郵給這次不在管制範圍內的產品日本製造廠，要求今後也能穩定供貨。日本化學大廠的幹部指出，「三星似乎抱持著以往沒有過的危機感，擔心日韓關係惡化會對生產造成影響。」

從SONY(新力)的電腦事業部門獨立的VAIO公司董事長林薰9日表示，「一定會對零件調度造成影響」。VAIO在日本國內生產電腦，雖然沒有公開半導體的具體調度對象，但林薰表示，已考慮向南韓以外的國家進口零件。

南韓的三星和SK海力士掌握了全球半導體、記憶體5至7成的市場。夏普(SHARP)的子公司dynabook社長覺道清文表示，「會造成哪種程度的影響目前還無法預估」，但已意識將面臨南韓半導體供應有問題的風險。

被日本加強管制的產品要出口南韓時，每個契約都必須向日本經濟產業省提出審查申請，審查期間為90天左右。此措施，已開始對日本原料各廠的實際業務造成影響。生產光阻劑的JSR公司無奈地表示，「個別申請的文件數量增加，但只能依規定申請」。

日經報導，南韓企業為防範日韓對立問題的長期化也開始採取動作。LG化學副會長辛學喆9日在首爾的記者會上表示，「日本已說將增加管制品的項目，故已在研擬管制品項目增加後的因應對策。」

LG化學主要生產智慧型手機和車用鋰電池，南韓方面預測，日本可能會將車載電池的原料和工作機械等日本的強項產品追加列入管制品名單中。辛學喆表示，「將增加採購調度原料的國家予以對應」。

辛學喆樂觀的表示，日本說明加強出口管制的理由是安全保障。南韓即使不能再享受簡化出口手續等優惠措施，但也只是和大陸、台灣的立場一樣，只要通過日本經產省的審查，調度上就不會有問題。然而南韓國內大多人都認定，日本政府是因為前徵用工賠償訴訴問題，對南韓政府的對應不滿才採取的經濟報復措施。

(中時 )