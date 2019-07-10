有平面媒體民調出爐，國民黨總統初選參選人韓國瑜遙遙領先對手郭台銘達9.8％，郭台銘今（10）日來到基隆大佛禪寺參拜後受訪時說「絕對不相信！」他表示，這1周的民調已大量失真，他的選民都是在外面上班跟做生意，痛批在家接電話的辦法是有問題。

郭台銘表示，韓市長是很強的對手，但他也不是沒有希望，人民若選擇拚經濟，他是最合適的人選，國民黨要三贏「高雄贏、立委過半贏、總統大選也要贏」，若不能達到這目標，只會變三輸。

郭說，大家很清楚這1周的民調已大量失真，代表在家接電話的辦法是有問題，且國民黨一開始就不接納他提出用手機民調，都必須完全在家裡一周不出門守電話，而他的選民都是有事情的，包括做生意的或去外面上班的。

郭台銘也向國民黨支持者喊話「還有5天，你們一定要冷靜思考誰帶領中華民國才能讓台灣有機會翻轉？」頻問「誰最能夠肅清貪腐，沒有黑金勾結？誰駔能夠帶中小企業到美、日打世界盃？都是我！」

(中時 )