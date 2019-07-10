民調遙遙領先郭董，高雄巿長韓國瑜10日聯訪時說，他反正就盡心盡力，該說的、該做的、該表述的，就清清楚楚，告訴人民我們想做什麼，然後由人民來做決定。被問到郭台銘如果初選輸了會不會脫黨參選，韓說，他覺得郭董非常聰明、很有智慧，怎麼會不理智，從他講話、這一生的闖蕩、白手起家，不可能不理智，對郭的頭腦很有信心。

另有民調說郭台銘的經濟帶領能力比他好，韓回應，尊重，民眾有的擔心國防安全、有的擔心小孩子的教育，有的擔心經濟的發展，有的擔心兩岸關係，不管怎麼樣，民眾有他的思考點，或者全部都擔心、或者全部都樂觀，當然在民調上，就會有不同的呈現。

對於公開租屋處，韓國瑜說，他住的問題，大家都特別關切，尤其他剛來高雄時大家關切他的髮型，現在關切他的住處，其實他就是住一個簡單的房子，生活很簡單，提供休息、後勤的支援就好，晚上累了就回去睡個覺，就很簡單。

而且巿府官員跟他討論，不管在鳳山或者在四維行政中心，都非常、非常的方便，巿長室跟局處長的溝通，不管時間或空間，沒有不方便的問題，至於巿長官邸，一般公益團體想要使用的話，也非常歡迎、不用客氣。

針對楊秋興在臉書說他不是黑韓也不是韓黑，自己講得話都句句屬實，韓表示尊重，但未來還是希望可以攜手合作，尤其對方特別關心台商，或者高雄子弟在大陸讀書，所以特別選了兩岸小組做副召集人，其實有很地方可以攜手合作的，他認為這樣看人與人的相處也比較快樂。

(中時 )