為打造「奢華之最」品牌行象並傳遞極緻非凡旅宿體驗，高雄晶英國際行館今（7／10)日 宣布，攜手全球車界超豪華百年大廠Bentley Motors，共同打造全台最高規格的夏日住房專案，讓入住客人搭乘訂價1080萬起的Bentley豪華休旅車－Bentayga V8，在高雄進行一場匠心獨具的城市觀光，從衛武營、海洋流行音樂中心到金馬賓館當代美術館，巡禮世界建築大師在港都的聞世作品，以及一覽當代最具盛名的藝術創作。晶英國際行館強調，成熟知性的優雅之旅、價值非凡的體驗，再加上Bentley百周年紀念精品，僅提供給每日限量入住的兩組特仕貴賓。

1919年，天才工程師 W.O. Bentley先生傾注畢生夢想創立Bentley Motors，致力於打造「一台又快又好、同級別中最出類拔萃的車」，這樣的造車理念，是Bentley Motors百年以來的發展方針，時至今日，Bentley仍為全球備受歡迎的超豪華汽車品牌之一。

今年（2019年）是是Bentley Motors創立百年，Bentley Taiwan聯手晶英國際行館推出尊榮專案，享有第三人入住不加價，並贈養身晨食早餐、雅緻食刻下午茶招待的優惠之外，專案中更提供Bentley主題迎賓點心與原廠百周年紀念精品- B字雙飛翼廠徽紅酒瓶塞或拆信刀二選一。專案中最讓人眼睛一亮的是，採預約登記、限量港都城市巡禮。

高雄晶英國際行館規劃以世界建築師的舞台為主題，將邀請專案入住貴賓搭乘Bentayga V8走訪金馬賓館當代美術館、衛武營國家藝術文化中心、高雄市立圖書總館海洋流行音樂中心等國際級建築，享受旅程中由晶英國際行館、Bentley Taiwan與國際建築師所帶來的多重豪華體驗與感官享受。Bentley專案銷售期限為即日起至2019年8月31日止，特仕禮遇專案13,888元，每日僅限量兩間，入住御典侶驛或御典雙驛的寬敞房型。

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