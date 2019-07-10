黃姓少年等在網路刊登販賣1部「廠牌LEXUS休旅車」的權利車訊息，余姓按摩業者允諾以8萬5千元購買，並匯訂金3萬多元。豈料，黃姓及阮姓少年與王男及張女等議謀由詐騙轉為強盜，以交車為由約出余，持刀押走洗劫財物，並搶走他的BMW廠牌汽車。台中地檢署依強盜等罪起訴王男等人，2少年移送少年法庭。

17歲的黃姓少年在2019年4月間，以暱稱「神秘人」在臉書刊登販售1部「LEXUS休旅車」權利車的不實訊息。「權利車」大多是車主未償清車貸，將車進當鋪典當，流當車無法過戶而以讓渡方式出售，雖風險高，但售價低於市價，或不少買家喜愛。

余姓按摩業者瀏覽訊息後，允諾以8萬5千元購入，前後2次共匯3萬5千元進黃姓少年等人提供銀行帳戶，黃姓及阮姓少年領出前後，與20歲王男及18歲張女等友人花用。

黃姓少年等人食髓知味，謀議騙余取車，再趁機押人強盜。黃姓少年通知余在4月29日晚間到高鐵烏日站取車，黃姓開車載阮姓少年到場接人，余坐上副駕駛座，阮姓少年由後座持刀拍打余男背及臉部，恐嚇：「配合一點，你要車，我們要錢」，將余男強押走。

黃姓少年等人押走余男，搶走他身上現金等財物後，又將余押到他的住家，強行開走余的BMW汽車，並竊取路旁其他BMW廠牌車輛的車牌，懸掛在強盜得來車輛使用。案經余報案，警循線逮捕黃姓少年等人。

(中時 )