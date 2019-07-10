員生中醫部黃永昇指出，從中醫的角度來看，好發在天氣變化的過敏疾患均和體內深藏寒邪有關，熱在三伏，冷在三九。三伏是最炎熱的時候，也是冬病夏治的好時機。（吳敏菁攝）

台灣流行病學分析，約有26.3％有過敏性鼻炎，20歲以下的更達37.8％，接近四成，中醫師指出酷熱的「三伏天」令人煩燥，但好好調理，卻是改變體質，改善過敏性鼻炎的好時機。員生中醫部黃永昇指出，從中醫的角度來看，好發在天氣變化的過敏疾患均和體內深藏寒邪有關，熱在三伏，冷在三九。三伏是最炎熱的時候，也是冬病夏治的好時機。

員生中醫部黃永昇主任表示，過敏性鼻炎在中醫稱作「鼻鼽」，多因臟腑功能失調，再加上外感風寒或外邪侵襲鼻竅而致。其中以肺、脾、腎影響為主，所以主要透過調養肺臟，健脾益氣，溫補腎陽或滋養腎陰等方法調理病患體質，加強患者抗病能力。

一位30幾位男性患者，過敏性鼻炎多年，季節交換或是吹冷風就打噴嚏和流鼻涕，嚴重時會整天都在打噴嚏，接受近兩周的中藥治療，流鼻水的症狀大幅改善，但四個月後，又出現了，原因為吃西瓜後又復發，醫師也提醒，除了中藥用藥外，再重複提醒患者，虛寒體質的人，要避免吃到寒涼水果，諸如如西瓜、香瓜等。

員生中醫部黃永昇主任表示：過敏性鼻炎特別重視體質，除了利用中藥調整體質外，飲食的衛教一樣重要，患者需忌口寒涼性的食物，並多攝取蔥薑蒜等溫熱性食物，與山藥、蓮子、紅棗和南瓜等補脾肺的食物，以健脾補肺，調整寒熱體質，改善過敏性鼻炎的煩人感受。

三伏灸治療是中醫依據廿四節氣的排定，其中針對兒童或是成人患有氣喘、支氣管炎或過敏性鼻炎等疾病，或是體質虛弱易反覆感冒者，都可藉由穴位敷貼療法改善體質與症狀，提高免疫力，降低感冒頻率。

(中時 )