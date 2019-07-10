有網友發起「盧秀燕市長罷免行動」，強調要反對無能市長，一起站出來捍衛台中的安全；台中市長盧秀燕10日在出席活動後，被詢及罷免議題時微笑表示「謝謝！」。

新聞局長吳皇昇則說，對於網路上特定群組的言論，市府表示尊重，新市府團隊上任僅6個月，已積極按市政規劃逐步展現施政成果。台中市選委會指出，市長必須就職滿1年以上才能展開提議作業，目前才就任半年，無法進行罷免。

繼部分網友發起罷免高雄市長韓國瑜，近來有網友在網路發起「盧秀燕市長罷免行動」，表示堅持抵抗黑道勢力，一起罷免盧秀燕，號召無論不住台中或者不住台灣都歡迎加入。

盧秀燕上午在出席「台中市府協助業者跨境拚經濟」活動後，對媒體詢問有關罷免的議題時，只微笑頻頻說「謝謝！」不多作回應。

上任半年，盧秀燕有無交出成績單？吳皇昇表示，新市府團隊上任僅6個月，已積極按市政規畫逐步展現施政成果，台中市民也有智慧和判斷能力，相信會逐漸感受得到，市府會持續為台中的未來和下一代的環境來努力。

吳皇昇說，盧秀燕致力於托育政策補強、公托公托倍增、恢復老人健保補助、建置長照據點等政策，更加速建置台中巨蛋、會展中心、國民運動中心等建設，啟動台74匝道改善工程、東豐快環評、多處道路開闢、整體路平升級等計畫。

吳皇昇表示，對外積極招商建置單一窗口，並籌辦台中購物節、台灣燈會、專屬台中的特別耶誕節等重大活動，打造盛會慶典城市，新市府團隊從軟硬體面著手，針對台中各個區塊因地制宜，也已擬訂12項政策方針進行都市規畫工程，更對市民關切的空汙問題進行實質的嚴格管制，戮力改善空品，達成「富市台中，新好生活」的城市願景目標。

台中市選委會指出，地方首長罷免需就任1年以上，目前才上任半年，罷免條件不足，除了需上任滿1年，發起罷免的提議人要達原選舉區選舉人總數1％以上，這屆市長選舉人人數為221萬3789人，提議人達標後，下階段的連署人要達原選舉區選舉人數的10％。

若連署人達標，選委會才會擇期展開投票，投票結果必須原選舉區舉人有效同意票數要多於不同意的有效票，最後有效票數要超過原選區選舉人的四分之一，罷免才會成立。

(中時 )