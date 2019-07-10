監委高鳳仙日前接獲人本教育基金會陳訴，指台南市張姓導師長達20餘年任教期間，涉嫌性侵多名女學生，學校知情卻未積極處理，是否有包庇之嫌，另外，申訴管道是否暢通等問題，今（10）天申請自動調查，也盼更多受害者能站出來接受訪談。

這名張姓導師曾獲得「資深優良教師獎」，今年3月爆發性平事件，5月被解聘。人本教育基金會日前召開記者會，直指這名教師已對學生做出不當舉動長達20年，現場有6名曾被他教過的學生出面指控老師惡行。

監委高鳳仙接獲人本教育基金會陳訴，今天申請自動調查，高表示，張姓教師於81年至108年任教台南市新化區那拔國小、新市區新市國小，那拔國小胡姓家長在89年舉發該名教師涉嫌猥褻3名女學生，接連質問「當時校長是否已知張涉嫌猥褻女學生？」、「當時相關規定及處理情形為何？」、「是否僅要求張師轉校？」

高鳳仙質疑，本案相關人員是否確有隱匿情事而應負行政違失責任，為避免憾事一再發生，教育部有無建立完善處理機制，學生申訴管道有無暢通。高坦言，性侵害時常難以舉證，提出申訴的人又不多，致使性侵犯容易認為「反正性侵一百人只有一件會曝光」，後續將接觸願意接受訪問的被害人，進行深入調查。

(中時 )