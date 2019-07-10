國民黨總統初選民調進行中，參選人、前鴻海董事長郭台銘近日接受媒體專訪時，談及過去打拚的經歷到現在參選總統，一度激動落淚。對此，同樣身為參選人的前新北市長朱立倫今表示，這畢竟是黨內初選，尊重民主機制，且大家都是隊友，不需要這樣激烈、激情的反應及發言，最重要是7月15日後大家還要能團結在一起。

朱立倫今早召開「能團結的最好」記者會，強調自己一定是最大公約數，能團結全黨，用最快速度將大家整合在一起。面對媒體詢問「非韓不投」、「非郭不投」的民眾最後是否會支持朱？他回應，現在在情緒、氣氛上，民調期間是有可能讓民調稍為偏頗失真，但重點是大家7月15日後是否願意投給國民黨、支持黨提名的候選人，而自己也有信心無論是挺韓、挺郭，最後都能團結在一起。

對於近期LINE群組流傳1則乍看像是國民黨內初選民調內容表格，實際上卻是支持高雄市長韓國瑜的相關文宣；朱立倫則說，的確有這樣的文件流傳，或許會影響民調，但還是提醒所有藍軍支持者要思考，這樣扭曲民調結果，不一定、甚至非常困難在總統大選時做任何相關操作，最後還是要靠大家團結在一起，所以大家都是同隊隊友，不要當成對手。

至於近期與郭台銘頻頻交鋒，遭名嘴質疑只打「第二名」，是與「第一名」有利益交換；朱反駁，用這樣的方式污衊、侮辱，沒任何意義，自己在正式初選後，也沒跟任何參選人有過私下接觸。他強調，自己堅持政見、理念，像是郭台銘拋「0至6歲國家養」，自己不贊成，並主張「大家養」，另對於韓國瑜主張「65歲以上國家養」，自己也反推長照保險制，這並未針對任何個人。

談及軍公教加薪，朱立倫則說，自己一向主張台灣要走加法經濟、快速加薪，軍公教、民間企業快速加薪是最重要的目標，而對於軍公教加薪，有人喊出11％、7％，但不能只是選舉時加一年，而是未來每一年要建立制度。

(中時 )