美中雙方於上月底於大阪G20達成休兵共識，美國總統川普也表示願意放寬對中國大陸電信巨擘華為的出口管制，不過美商務部先前表示「華為仍應在出口黑名單上」，令商界困惑美方具體政策。對此，美商務部9日首次證實，表示只要不涉及國家安全問題，美國將許可美企繼續對華為貨供與出售技術產品。

川普為了報復中國大陸在貿易談判上「食言」，以危害國家安全為由，簽署政命令禁止企業使用構成國安危險的公司生產的電信設備，隨後美商務部將華為和70家附屬事業列入「實體清單」，禁止華為在未經政府許可下，向美企採購零組件和技術。不過打壓華為引起美國半導體產業反彈，並極力遊說美政府稱此舉損害美企利益，要求允許向華為繼續出售美敏感產品。

據路透社報導，美商務部部長羅斯（Wilbur Ross）9日表示，為了實現川普在G20上的承諾，商務部將會對沒有國安疑慮的技術發放許可牌照，在此限制下，美國會確保不讓收益轉移到外國企業上；他並表示，華為仍會在美「實體清單」上，仍適用於黑名單企業的「拒絕推定」許可政策。此外，他也沒有說明何時發放這類許可牌照的時間表，亦未明確表示什麼樣的交易才不會對美國家安全造成威脅。

此外，羅斯也表示，商務部會在10月中旬發布一項暫行條例（interim final rule），執行川普的行政命令。他也警告民間企業莫為了追求利論而忽略保護與國家安全相關的科技，更不應都將商業機密、性質敏感的智慧財產權或原始碼，作為跨入外國市場的交換條件，並強調「中國大陸緊緊追求美國科技，以便實現自身軍事現代化，這是絕對不能容忍的」。

白宮高級經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）表示，美政府放寬美企對華為的貨供限制，雖然可以讓華為鬆口氣，但也只是有限的時間內。

(中時電子報)