技專校院招生委員會聯合會今天上午10時起，在網站公告「108學年度四技二專甄選入學招生」分發錄取結果，並開放考生上網查詢。今年四技二專甄選入學，經就讀志願序統一分發錄取者計3萬6364人，分發錄取率為84.7％，比去年的82.6％提高2.1個百分點。

今年四技二專甄選入學招生，分為一般組及青年儲蓄帳戶組分別招生，有134校3091個系科組學程提供招生名額4萬7466名(含青年儲蓄帳戶組)，共計6萬3573人完成第一階段報名，每名考生至多可申請3個校系科（組）學程。

經過第一階段篩選，計有5萬7272人獲得第二階段報名資格，完成第二階段報名(含備審資料網路上傳作業)者，計4萬7634人。

第二階段各校指定項目甄試後，具備正備取生資格可登記就讀志願序者計4萬5949人，完成登記就讀志願序者計有4萬2944人，經就讀志願序統一分發錄取者計3萬6364人，分發錄取率為84.7％。錄取人數最多的前3類，分別是商管群7690名、餐旅群5892名、設計群4145名。

技專校院招生委員會聯合會主任、北科大校長王錫福提醒，分發錄取考生必須於7月15日12時前，依錄取學校規定時間及方式辦理報到；若未於規定期限內完成報到手續者，視同放棄錄取資格。

108學年度四技二專甄選入學招生獲分發之錄取生，如同時獲得108學年度四技二專技優甄審入學分發錄取資格者，僅能擇一校系(組)、學程辦理報到，違者取消其錄取及入學資格。相關可上108學年度四技二專聯合甄選委員會網站（www.jctv.ntut.edu.tw／enter42／apply）查詢。

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