罹患胰臟癌6症狀。(翻攝YOUTUBE)

有「癌王」之稱的胰臟癌因早期沒有特異性症狀，但發現時往往以末期，且胰臟在胃後面，若胰臟出問題有輕微腹痛，逾60％會被誤診是胃痛或膽囊炎。醫師提醒，若發現無力疲倦、體重減輕、食慾不振、腹痛、黃疸、噁心等6大症狀，建議快就醫檢查，更指出有研究顯示，Ｂ型血的人罹患胰臟癌機率最高。

長庚醫院胃腸科主治醫師錢政弘在《健康2.0》節目表示，胰臟癌初期沒有特別的症狀，且症狀不具專一性，等到出現明顯症狀時大多已是晚期，若發現無力或疲倦、體重減輕、食慾不振、腹痛或上腹痛、尿色變深/黃疸、噁心等6大症狀時，一定要提高警覺，就醫進行檢查，尤其家族遺傳更是高風險族群。

醫生表示國外研究，血型B的人罹患胰臟癌的機率最高。(翻攝YOUTUBE)

錢政弘提到，國外有個研究指出，不同血型的人罹患胰臟癌機率也不同，研究以O型血當作基準點1，B型血的人胰臟癌的是為1.7倍，其次AB型是1.5倍，再來A型是1.3倍，也就是Ｂ型血的人罹患胰臟癌機率最高。

基隆長庚外科副教授江坤俊也補充，有台大醫師對胰臟炎病人進行20年的追蹤研究，結果發現，喝酒引發慢性胰臟炎患者，若合併有基因突變，未來20年得胰臟癌的機率為10%~11%，是正常人的1000倍，如果只有慢性胰臟炎沒有基因突變、胰臟水泡或胰癌家族史的人，未來罹癌的機率約為一般人的300到400倍。

(中時電子報)